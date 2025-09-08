Челябинская сеть «Красное и белое» возобновила работу в Кемеровской области

Челябинская сеть алкомаркетов «Красное и белое» продлила лицензию на работу на территории Кемеровской области еще на пять лет. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Кузбасса. Сеть алкомаркетов приостановила реализацию крепких напитков в регионе в августе из-за окончания срока лицензии.
«Лицензия рег. № 42РПА0003158, выданная ООО „Альфа-М“ на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах „Красное и Белое“, продлена сроком на пять лет», — сообщили в ведомстве, пишет «Интерфакс». Сеть «Красное и белое» приостановила продажу крепкого алкоголя на территории Кузбасса из-за истечения срока лицензии с 11 августа.
Основателем сети является челябинец Сергей Студенников. С 25 июля 2025 года розничную продажу алкоголя в магазинах «Красное и Белое» приостановили в Вологодской области из-за выявленных нарушений. С 1 августа компания «Альфа-М» досрочно прекратила действие лицензии по собственной инициативе.
