08 сентября 2025

Челябинская сеть «Красное и белое» возобновила работу в Кемеровской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сеть возобновила работу в Кемеровской области
Сеть возобновила работу в Кемеровской области Фото:

Челябинская сеть алкомаркетов «Красное и белое» продлила лицензию на работу на территории Кемеровской области еще на пять лет. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Кузбасса. Сеть алкомаркетов приостановила реализацию крепких напитков в регионе в августе из-за окончания срока лицензии.

«Лицензия рег. № 42РПА0003158, выданная ООО „Альфа-М“ на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах „Красное и Белое“, продлена сроком на пять лет», — сообщили в ведомстве, пишет «Интерфакс». Сеть «Красное и белое» приостановила продажу крепкого алкоголя на территории Кузбасса из-за истечения срока лицензии с 11 августа. 

Основателем сети является челябинец Сергей Студенников. С 25 июля 2025 года розничную продажу алкоголя в магазинах «Красное и Белое» приостановили в Вологодской области из-за выявленных нарушений. С 1 августа компания «Альфа-М» досрочно прекратила действие лицензии по собственной инициативе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинская сеть алкомаркетов «Красное и белое» продлила лицензию на работу на территории Кемеровской области еще на пять лет. Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли Кузбасса. Сеть алкомаркетов приостановила реализацию крепких напитков в регионе в августе из-за окончания срока лицензии. «Лицензия рег. № 42РПА0003158, выданная ООО „Альфа-М“ на розничную продажу алкогольной продукции в магазинах „Красное и Белое“, продлена сроком на пять лет», — сообщили в ведомстве, пишет «Интерфакс». Сеть «Красное и белое» приостановила продажу крепкого алкоголя на территории Кузбасса из-за истечения срока лицензии с 11 августа.  Основателем сети является челябинец Сергей Студенников. С 25 июля 2025 года розничную продажу алкоголя в магазинах «Красное и Белое» приостановили в Вологодской области из-за выявленных нарушений. С 1 августа компания «Альфа-М» досрочно прекратила действие лицензии по собственной инициативе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...