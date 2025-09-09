Немецкая разведка BND снимала граждан Германии с рейсов, направлявшихся в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.
«Взять, например, прошедший Петербургский международный экономический форум, там BND снимала немцев с рейса, которые ехали в Россию на ПМЭФ», — сказал Кобяков. Он также обратил внимание на демократическую политику страны.
Ранее сообщалась, что в 2025 году количество иностранных делегаций и участников форума увеличилось по сравнению с предыдущими годами. ПМЭФ состоялся в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня, собрав представителей из многих стран для обсуждения ключевых экономических, технологических и социальных вопросов. Центральной темой мероприятия стала идея «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
