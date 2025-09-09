Движение автотранспорта на Крымском мосту приостановлено
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту приостановлен. Сообщение приводится в telegram-канале Крымского моста.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Граждан, находящихся на территории моста и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять инструкции сотрудников транспортной безопасности.
Журналист URA.RU сообщил, что в Севастополе объявили тревогу. А ночью над Крымом сбили два дрона.
