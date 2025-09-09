На Крымском мосту закрыли движение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение автотранспорта на Крымском мосту приостановлено
Движение автотранспорта на Крымском мосту приостановлено Фото:

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту приостановлен. Сообщение приводится в telegram-канале Крымского моста.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Граждан, находящихся на территории моста и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять инструкции сотрудников транспортной безопасности.

Журналист URA.RU сообщил, что в Севастополе объявили тревогу. А ночью над Крымом сбили два дрона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту приостановлен. Сообщение приводится в telegram-канале Крымского моста. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Граждан, находящихся на территории моста и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие и выполнять инструкции сотрудников транспортной безопасности. Журналист URA.RU сообщил, что в Севастополе объявили тревогу. А ночью над Крымом сбили два дрона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...