Многодетная челябинка выиграла 1,5 миллиона в лотерею

Многодетная мать из Челябинска Елена Бережная выиграла в лотерею 1,5 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«В лотерее „Спортлото „5 из 36“ был разыгран приз в размере 1 501 632 рублей. Победительницей стала многодетная мама из Челябинска Елена Бережная“, — сообщили URA.RU в пресс-службе „Столото“.
По словам женщины, выигрышные комбинации совпали с датами рождения ее близких и номером квартиры. Она отметила, что осознание выигрыша пришло не сразу.
«Мне пришло смс-уведомление от „Столото“ о выигрыше. Я зашла в мобильное приложение, увидела сумму и резко убрала телефон в сторону. Потом вновь заглянула в него и показала мужу. Тогда начало приходить осознание, что я победила», — приводит слова женщины пресс-служба «Столото».
Выигрыш Бережная оформила еще в январе. Но лично приехала в Москву в лотерейный центр «Столото», чтобы поделиться своей историей. Деньги женщина потратила на помощь близким и покупку мебели для квартиры.
