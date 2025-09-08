В Екатеринбурге педагогу вынесли приговор за жестокое обращение с учеником

В Академическом райсуде Екатеринбурга вынесли приговор учителю физики из 123-й школы за применение силы к восьмикласснику прямо во время урока. Следующие 1,5 года он проведет на исправительных работах, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.
«13 марта на уроке в школе № 123 преподаватель применил физическую силу к восьмикласснику: бросил в него ручкой, а затем заломил подростку руку и повел его к директору. Действия педагога причинили потерпевшему телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, но вызвавшие физическую боль», — пояснили в инстанции.
Помимо исправительных работ, из заработка подсудимого будут удерживать 10% в доход государства, еще его обязали выплатить пострадавшему 120 тысяч рублей моральной компенсации. В течение двух лет он не сможет работать на должности педагога.
