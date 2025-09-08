08 сентября 2025

В Екатеринбурге педагогу вынесли приговор за жестокое обращение с учеником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учителя обвинили по ст. 156 УК РФ
Учителя обвинили по ст. 156 УК РФ Фото:

В Академическом райсуде Екатеринбурга вынесли приговор учителю физики из 123-й школы за применение силы к восьмикласснику прямо во время урока. Следующие 1,5 года он проведет на исправительных работах, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«13 марта на уроке в школе № 123 преподаватель применил физическую силу к восьмикласснику: бросил в него ручкой, а затем заломил подростку руку и повел его к директору. Действия педагога причинили потерпевшему телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, но вызвавшие физическую боль», — пояснили в инстанции.

Помимо исправительных работ, из заработка подсудимого будут удерживать 10% в доход государства, еще его обязали выплатить пострадавшему 120 тысяч рублей моральной компенсации. В течение двух лет он не сможет работать на должности педагога.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Академическом райсуде Екатеринбурга вынесли приговор учителю физики из 123-й школы за применение силы к восьмикласснику прямо во время урока. Следующие 1,5 года он проведет на исправительных работах, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона. «13 марта на уроке в школе № 123 преподаватель применил физическую силу к восьмикласснику: бросил в него ручкой, а затем заломил подростку руку и повел его к директору. Действия педагога причинили потерпевшему телесные повреждения, не повлекшие вреда здоровью, но вызвавшие физическую боль», — пояснили в инстанции. Помимо исправительных работ, из заработка подсудимого будут удерживать 10% в доход государства, еще его обязали выплатить пострадавшему 120 тысяч рублей моральной компенсации. В течение двух лет он не сможет работать на должности педагога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...