В Копейске объявили дату начала отопительного сезона

В Копейске (Челябинская область) объявили, когда начнется отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На аппаратном совещании в администрации Копейска обсудили промежуточные итоги подготовки городского округа к отопительному сезону. Глава города Светлана Логанова распорядилась подключить социальные объекты к теплоснабжению с 22 сентября, жилищный фонд — с 29 сентября», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В текущем году по каждому объекту, подключаемому к теплоснабжению, ответственные специалисты готовят оценочные листы. Подготовка к отопительному сезону близится к завершению.
В Челябинске готовность к отопительному периоду оценивается в 97%, но технически подать тепло можно в любой момент. Детские сады, школы, больницы подключат до начала отопительного периода, по заявке, заявил вице-мэр Александр Астахов.
