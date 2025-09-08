08 сентября 2025

В Копейске объявили дату начала отопительного сезона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Батареи станут горячими к концу сентября
Батареи станут горячими к концу сентября Фото:

В Копейске (Челябинская область) объявили, когда начнется отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На аппаратном совещании в администрации Копейска обсудили промежуточные итоги подготовки городского округа к отопительному сезону. Глава города Светлана Логанова распорядилась подключить социальные объекты к теплоснабжению с 22 сентября, жилищный фонд — с 29 сентября», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В текущем году по каждому объекту, подключаемому к теплоснабжению, ответственные специалисты готовят оценочные листы. Подготовка к отопительному сезону близится к завершению.

В Челябинске готовность к отопительному периоду оценивается в 97%, но технически подать тепло можно в любой момент. Детские сады, школы, больницы подключат до начала отопительного периода, по заявке, заявил вице-мэр Александр Астахов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) объявили, когда начнется отопительный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. На аппаратном совещании в администрации Копейска обсудили промежуточные итоги подготовки городского округа к отопительному сезону. Глава города Светлана Логанова распорядилась подключить социальные объекты к теплоснабжению с 22 сентября, жилищный фонд — с 29 сентября», — сообщили в пресс-службе мэрии. В текущем году по каждому объекту, подключаемому к теплоснабжению, ответственные специалисты готовят оценочные листы. Подготовка к отопительному сезону близится к завершению. В Челябинске готовность к отопительному периоду оценивается в 97%, но технически подать тепло можно в любой момент. Детские сады, школы, больницы подключат до начала отопительного периода, по заявке, заявил вице-мэр Александр Астахов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...