Членов правительства Катманду эвакуируют из-за протестов, идет волна отставок

В Катманду (Непал) второй день подряд продолжаются масштабные протесты. На фоне усиливающегося давления со стороны демонстрантов, многие члены правительства были эвакуированы, также началась волна отставок. Об этом сообщает Dainik Bhaskar.
«Четыре министра ушли в отставку на фоне бурных протестов молодёжи», — пишет Dainik Bhaskar. Свои посты покинули: министр внутренних дел Рамеш Лекхак, министр сельского хозяйства Рамнатх Адхикари, министр здравоохранения Прадип Паудель и министр водоснабжения Прадип Ядав. Премьер-министр Шарма Оли на фоне происходящего созвал межпартийное совещание, которое должно состояться 9 сентября в 18:00 по местному времени.
Во вторник протестующие подожгли и разгромили личные резиденции президента Непала Рамчандры Пауделя и премьер-министра Шармы Оли. Помимо этого, были атакованы дома бывших премьер-министров Пушпы Камала Дахала Прачанды, Шера Бахадура Деубы, а также главы Министерства внутренних дел Рамеша Лекхака и министра коммуникаций Притхви Суббы Гурунга. В связи с угрозой безопасности многие члены правительства были эвакуированы из административных зданий и своих домов.
Поводом для массовых протестов стало решение правительства ограничить работу популярных социальных сетей и мессенджеров, включая WhatsApp, Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Запрет был введен 4 сентября после того, как эти платформы не прошли обязательную регистрацию в Министерстве связи и информационных технологий страны. Помимо этого, участники протестов выражают недовольство уровнем коррупции в правительстве и требуют реформ.
Крупнейшая акция протеста под названием «Революция поколения Z» собрала у здания парламента в Катманду тысячи молодых демонстрантов. По информации телеканала India Today, молодежь выступает не только против ограничений в интернете, но и за прозрачность в работе государственных институтов. Протестующие прорвали полицейские заграждения и проникли в здание парламента. Число погибших в результате столкновений достигло 19 человек, еще десятки получили ранения различной степени тяжести. Власти ввели комендантский час в районе парламента и других ключевых точках города.
