Димухамедов: Россия готова договариваться с США по редкоземам

Россия готова обсудить с США взаимовыгодные условия торговли редкоземельными металлами и рассмотреть снятие санкций на продукцию с их применением. Об этом сообщил председатель Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов Руслан Димухамедов.
«Сотрудничество с США принципиально возможно, и интерес России в том, чтобы с нас сняли санкции на мировую торговлю не столько и не только нашими металлами, сколько высокотехнологичными продуктами на их основе», — заявил Димухамедов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Так он прокомментировал возможное обсуждение на Аляске между главами РФ и США темы сотрудничества в сфере редкоземов.
Димухамедов подчеркнул, что Москва готова идти на компромиссы, если американская сторона примет ответные меры по ограничению торговых барьеров. Об этом он сообщил «Прайм».
В марте американский лидер подчеркивал, что ресурсы РФ представляют стратегический интерес для Вашингтона. В конце июля глава США Дональд Трамп отмечал потенциал масштабной торговли с Россией в этой сфере и называл редкоземельные металлы одним из ключевых российских преимуществ.
Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев указывал на перспективы взаимодействия между РФ и Штатами в Арктическом регионе, включая вопросы экологии, развитие инфраструктурных проектов и сотрудничество в энергетической сфере. По оценкам специалистов, обсуждение совместных инициатив уже ведется. В предыдущие годы предметом переговоров также становились проекты, связанные с освоением месторождений редкоземельных металлов и развитием Северного морского пути.
Десятый Восточный экономический форум проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ-2025 стало международное сотрудничество ради мира и процветания на Дальнем Востоке.
