Россия сделала шаг к выходу на мировой рынок микрочипов

Россия намерена включиться в мировую гонку по производству микрочипов. На оперативном совещании с вице-премьерами 8 сентября председатель правительства Михаил Мишустин поручил утвердить долгосрочный план развития отрасли редкоземельных металлов не позднее ноября 2025 года. Как рассказали эксперты URA.RU, это ускорит темпы добычи этих материалов, усилит рынок микросхем и даже выведет его на международный уровень.
Тема редких и редкоземельных металлов стала одной из тем на совещании Мишустина с вице-премьерами. Система учета запасов этих ресурсов налажена, поэтому необходимо внедрять в этот сектор современные технологии, добавил председатель правительства РФ. «Не позднее ноября, как сказал президент, нужно утвердить долгосрочный план развития отрасли редких и редкоземельных металлов, что необходимо держать на личном контроле», — обратился Мишустин к первому заместителю председателя правительства РФ Денису Мантурову.
Программа развития отрасли редких и редкоземельных металлов ускорит рост производства микрочипов, а еще укрепит технологический суверенитет страны, считает URA.RU замгендиректора компании-производителя интегральных схем «Микрон» по стратегиям Карина Абагян.
«Дело в том, что редкоземельные металлы, например, титан и вольфрам, используют в производстве микроэлектроники, к которым относятся и чипы, поэтому нам необходима программа, которая будет способствовать развитию этой отрасли в стране. Особенно в части совершенствования их добычи и обработки, ведь нам есть куда стремиться», — сообщила Абагян.
Во-первых, ресурсы, которые появятся благодаря этому плану у производителей микрочипов, очевидно используют для освобождения микросхем от доли иностранных комплектующих, например, китайских, японских, американских и некоторых европейских стран. «Внутри страны мы — лидеры на рынке микроэлектроники, причем последние 20 лет.
Наши производители следуют программе импортозамещения материалов, и сейчас доля отечественных комплектующих в наших материалах составляет 48%», — отметила эксперт.
Реализация плана по редкоземельным металлам ускорит производство микросхем разных сфер применения, например, в автомобилестроении или производстве медоборудования, однако потенциал рынка микросхем в России вполне годится и для экспорта, в перспективе, рассказала Абагян. «При поддержке правительства у нас есть все шансы выйти на мировой рынок с минимальным отставанием», — добавила она.
План правительства РФ, который должен стимулировать рост производства микрочипов в стране, проявит и другие технологические проблемы в этой отрасли, рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. «На самом деле, использование редкоземельных металлов в создании этих микросхем не создает для нас глобальной проблемы, потому что для производства чипов таких материалов нужно немного.
У нас не хватает оборудования для чипов. Да, мы можем использовать китайскую технику, но нам продают ее в ограниченном количестве, поэтому всегда не хватает», — отметил Комлев.
Укрепление дипотношений с США может решить этот вопрос и, судя по тому, как часто и на каком уровне в России поднимают тему редкоземельных металлов, все к этому и идет, обратил внимание эксперт АПКИТ. «Почему именно США? В Китае много занимаются производством микрочипов, но у них достаточно своих редкоземельных металлов: они умеют их добывать и обрабатывать. Ему не нужен импорт этих материалов. В США ситуация несколько иначе: они тоже умеют работать с ними, но им не хватает редкоземов, поэтому они готовы покупать их в России, где много их месторождений: это Якутия, Урал, Красноярский край, Мурманская область. Если наши дипотношения нормализуются, то у нас могут появиться американские инвесторы, чьи средства можно использовать для наращивания технологических мощностей», — резюмировал Комлев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.