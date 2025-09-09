«Чайф» с размахом отметит юбилей в Екатеринбурге, попадут на него лишь счастливчики

Музыкальный коллектив «Чайф» намерен отпраздновать свое 40-летие масштабным концертом в Екатеринбурге. Однако далеко не всем поклонникам удастся попасть на выступление уральской рок-группы — билеты были раскуплены практически моментально, и на данный момент в продаже осталось лишь три экземпляра.
Мероприятие запланировано на 27 сентября в зале «МТС Live Холл», рассчитанном на пять тысяч зрителей. Присутствовать на концерте смогут только те, кто заранее приобрел билет. Но получить лишнее приглашение сейчас практически невозможно — даже на популярном сайте по продаже различных товаров и услуг, где появляются предложения от перекупщиков, билеты отсутствуют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!