«Чайф» с размахом отметит юбилей в Екатеринбурге, попадут на него лишь счастливчики

Екатеринбуржцы раскупили билеты на юбилейный концерт группы «Чайф»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Чайф» соберет поклонников 27 сентября
«Чайф» соберет поклонников 27 сентября Фото:

Музыкальный коллектив «Чайф» намерен отпраздновать свое 40-летие масштабным концертом в Екатеринбурге. Однако далеко не всем поклонникам удастся попасть на выступление уральской рок-группы — билеты были раскуплены практически моментально, и на данный момент в продаже осталось лишь три экземпляра.

Мероприятие запланировано на 27 сентября в зале «МТС Live Холл», рассчитанном на пять тысяч зрителей. Присутствовать на концерте смогут только те, кто заранее приобрел билет. Но получить лишнее приглашение сейчас практически невозможно — даже на популярном сайте по продаже различных товаров и услуг, где появляются предложения от перекупщиков, билеты отсутствуют.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Музыкальный коллектив «Чайф» намерен отпраздновать свое 40-летие масштабным концертом в Екатеринбурге. Однако далеко не всем поклонникам удастся попасть на выступление уральской рок-группы — билеты были раскуплены практически моментально, и на данный момент в продаже осталось лишь три экземпляра. Мероприятие запланировано на 27 сентября в зале «МТС Live Холл», рассчитанном на пять тысяч зрителей. Присутствовать на концерте смогут только те, кто заранее приобрел билет. Но получить лишнее приглашение сейчас практически невозможно — даже на популярном сайте по продаже различных товаров и услуг, где появляются предложения от перекупщиков, билеты отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...