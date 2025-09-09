Мэр Челябинска Алексей Лошкин организовал помощь батальону бывшего челябинского судьи Алексея Календарева, который отправился служить по контракту. Бойцы попросили начинку для снарядов. В своем видеообращении военные поблагодарили главу города за уже оказанную помощь на передовой.
«Запрос нестандартный: нужны металлические компоненты для начинки боевого заряда беспилотников. Поставщика мы нашли, для фронта подготовят и расфасуют нужные детали», — рассказа Лошкин в своем telegram-канале о просьбе челябинского судьи Алексея Календарева, который с начала года служит по контракту в батальоне беспилотных систем.
В Челябинске продолжаются сборы помощи для передовой, собранная в августе партия спецоборудования уже доставлена. Об этом сообщили связисты, которые прислали видеообращение с благодарностью за оказанную помощь. Поступившая техника уже направлена на передовые позиции. В ближайшее время планируется передать дополнительно тепловизоры, которые крайне необходимы операторам беспилотных летательных аппаратов для эффективного выполнения боевых задач.
Администрация Челябинска организовала отправку очередной партии спецоборудования для подразделений связи, действующих на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. В состав отправленного груза вошло свыше 140 наименований техники, включая источники бесперебойного питания, кабельную продукцию, коммутаторы, радиомосты, телефонные аппараты, медиаконвертеры и маршрутизаторы. В городской мэрии подчеркнули, что поставляемое оборудование играет ключевую роль в обеспечении надежного взаимодействия между командованием и воинскими подразделениями, а также внутри боевых групп. Такая поддержка способствует повышению эффективности работы связистов в условиях интенсивных нагрузок и ограниченности ресурсов.
