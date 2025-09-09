Число пострадавших в Непале резко выросло

В Непале бушуют беспорядки из-за отмены ряда соцсетей, сотни человек пострадали
В Непале бушуют беспорядки из-за отмены ряда соцсетей, сотни человек пострадали
В Непале разгорелись протесты после отмены популярных соцсетей

Число пострадавших в ходе массовых беспорядков в Непале возросло до 500 человек. Об этом сообщает издание The Himalayan Times. Ранее сообщалось о 300 пострадавших.

«Действия властей предпринимаются на следующий день после кровопролитных столкновений, в результате которых <...> и около 500 получили ранения», — отмечает издание. Там также сообщают, что демонстрантам удалось прорваться в здание парламента. 

Ранее сообщалось, что в результате протестов погибло 19 человек, еще 300 человек получили ранения. Поводом для масштабных протестов стал недавний запрет на работу в Непале популярных социальных сетей — Facebook*, Instagram*, WhatsApp* (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и YouTube.

В ходе беспорядков протестующие подожгли резиденцию премьер-министра, полиция применила слезоточивый газ. В отдельных районах зафиксированы перестрелки. Вечером 8 сентября власти Непала приняли решение о восстановлении доступа к социальным сетям.

На фоне протестов премьер-министр Непала Шарма Оли. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

*Социальные сети Facebook, Instagram и WhatsApp принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

