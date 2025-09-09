Разрушения, сотни пострадавших и десятки погибших: последствия бунта молодежи Непала за соцсети

В Непале вспыхнули массовые протесты на фоне решения правительства страны ограничить работу соцсетей и мессенджеров. Народные волнения начались еще накануне. Тогда протестующие проникли в здание парламента, прорвав заграждения. В тот день в результате столкновения с полицией один демонстрант погиб, более 80 человек получили ранения.
По ситуации на 9 сентября протесты продолжаются с новой силой. По последним данным известно, что погибли 19 человек при столкновении с силовиками, также более 100 получили ранения. На фоне протестов премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку. Что известно о протестах в стране, проходящие под лозунгом «Революция поколения Z» — в материале URA.RU.
Зумеры подняли бунт после ограничения соцсетей: с чего все началось
Все началось с того, что правительство Непала с 4 сентября 2025 года полностью ограничило доступ к мессенджеру WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), Facebook (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) и Instagram* (запрещен в России, принадлежат корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской). Власти приняли такое решение из-за несоблюдения ресурсами требований по обязательной регистрации иностранных интернет-сервисов в стране.
Причем блокировка затронула не только продукты Meta, но и другие популярные сервисы, которые не выполнили требования о легализации своей деятельности. Представители ведомства уточнили, что доступ может быть восстановлен при условии выполнения всеми онлайн-платформами законодательства Непала и прохождения официальной регистрации. Власти страны призвали жителей пользоваться альтернативными сервисами, зарегистрированными в министерстве.
Молодые люди не оценили такого решения со стороны своих властей. Тогда они через несколько дней, 8 сентября, собрались у здания парламента Непала в Катманду. Митинг получил название «Революция поколения Z» и собрал тысячи участников. Аналогичные акции прошли и в других крупных городах страны.
В ходе протестов 8 сентября в столице и по меньшей мере еще в семи городах страны правопорядок применил водометы, слезоточивый газ и даже открыл огонь по митингующим, сообщает телеканал India Today. Изначально в ходе противостояния полицейских и протестующих сообщалось о гибели одного человека со стороны последних. Протестующие попытались ворваться в здание парламента, прорвав заграждения. Это спровоцировало применение силы со стороны полиции.
Масштаб недовольства только увеличивается
Уже на следующий день число погибших в результате столкновений между протестующими и полицией в столице Непала Катманду возросло до 19 человек, не менее 500 гражданских получили ранения, сообщает местное издание Kathmandu Post со ссылкой на данные медицинских учреждений города.
На месте продолжают работу экстренные службы и усиленные наряды полиции. В свою очередь участники митинга продолжают выходить на улицы, требуя гарантий цифровых свобод и привлечения к ответственности виновных в гибели людей. Среди участников преобладают студенты и молодые люди.
Молодежь добилась отставки премьер-министра Непала
Днем 9 сентября стало известно об отставке премьер-министра страны Шарма Оли. Вслед за Оли свои посты покинули еще четыре члена правительства: министр внутренних дел Рамеш Лекхак, министр сельского хозяйства Рамнатх Адхикари, министр здравоохранения Прадип Пудель и министр водоснабжения Прадип Ядав.
Кроме того, протестующие подожгли дома бывших премьер-министров Пушпы Камала Дахала Прачанды и Шера Бахадура Деубы, а также резиденции Рамеша Лекхака и министра коммуникаций Притхви Суббы Гурунга. Отставка Оли произошла спустя всего год и два месяца после его назначения на пост — он возглавил правительство в третий раз 15 июля 2024 года.
К делу подключилась армия
В ответ на беспорядки введен бессрочный комендантский час в Катманду и ряде других городов, полностью закрыт международный аэропорт Трибхуван. Власти начали эвакуацию чиновников в безопасные места на военных вертолетах.
Армия Непала провела экстренное совещание для оценки дальнейших действий. На фоне кризиса с постов ушли уже четыре министра, а крупнейшие оппозиционные партии требуют формирования независимой комиссии для расследования трагедии и срочного пересмотра политической системы страны. В свою очередь участники беспорядков ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии «Непальский конгресс», а также устроили пожар в здании парламента.
Под угрозой могли оказаться российские туристы в Непале
Посольство России в Непале рекомендовало туристам воздержаться от выхода на улицы Катманду до особого распоряжения местных властей. Российский союз туриндустрии внимательно следит за развитием ситуации в Непале.
Известно, что суммарное количество туристов в пик сезона (ноябрь-май) может достигать 2000 человек. Об этом рассказал URA.RU в союзе. Также туроператор ITM group дополнил, что Непал — абсолютно нишевое направление. Число российских туристов обычно не превышает 30 человек в год. Тем временем очевидцы из числа РФ, которые в настоящий момент находятся в стране, сообщают о протестах на каждом шагу, а также пожарах и взрывах.
