В Копейске (Челябинская область) на фестивале «Матрешка» в октябре покажут народные ремесла. Как URA.RU рассказал инициатор Максим Бабин, мероприятие станет открытием площадки для проведения многонациональных праздников, создаваемой общественниками и православными.
«Возле храма Покрова Пресвятой Богородицы оборудуем площадку для проведения различных мероприятий. Откроет ее 11 октября фестиваль „Матрешка“, который пропагандирует русскую культуру», — сообщил URA.RU Бабин.
Акцент фестиваля будет сделан на демонстрацию культуры, искусства, истории страны. Состоятся выступления народных коллективов, будет работать зона активностей, откроется ярмарка с продажей рукоделия, фермерских продуктов.
Также общественники построят очаг, в котором будут готовить плов, блины, домашнюю пищу. Появится беседка для мастер-классов, которая будет работать летом и зимой. Ожидают, что эта площадка станет востребованной, ведь рядом строятся многоквартирные дома. Одновременно локация способна вместить до 800 человек.
Поддержку в создании новой площадки оказали различные компании. Присоединились не только копейчане, но и жители Челябинска, Магнитогорска, Краснодара и Санкт-Петербурга. Проект создается на некоммерческой основе. Организаторы завезли 300 тонн грунта, выравнивают территорию, готовят ее к установке малых архитектурных форм. Инициаторы сочли, что место должно стать точкой объединения разных культур и народов, населяющих Челябинскую область.
