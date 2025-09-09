Свердловским чиновникам поднимут зарплаты

В Свердловской области чиновникам поднимут зарплаты в 1,045 раза. Индексация запланирована на 1 октября. Указ об этом подписал врио губернатора Денис Паслер.
«Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — следует из документа. Он подписан 8 сентября.
Ранее URA.RU сообщало об индексации зарплат работников бюджетных структур с 1 октября. Доход увеличат сотрудникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, включая работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных организаций, а также гражданский персонал воинских. Кого еще ждет индексация зарплат — в материале агентства.
