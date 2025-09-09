Свердловским чиновникам поднимут зарплаты

Госслужащим в Свердловской области поднимут зарплаты в 1,045 раза
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарплаты увеличат в 1,045 раза
Зарплаты увеличат в 1,045 раза Фото:

В Свердловской области чиновникам поднимут зарплаты в 1,045 раза. Индексация запланирована на 1 октября. Указ об этом подписал врио губернатора Денис Паслер.

«Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — следует из документа. Он подписан 8 сентября.

Ранее URA.RU сообщало об индексации зарплат работников бюджетных структур с 1 октября. Доход увеличат сотрудникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, включая работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных организаций, а также гражданский персонал воинских. Кого еще ждет индексация зарплат — в материале агентства.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области чиновникам поднимут зарплаты в 1,045 раза. Индексация запланирована на 1 октября. Указ об этом подписал врио губернатора Денис Паслер. «Увеличить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области», — следует из документа. Он подписан 8 сентября. Ранее URA.RU сообщало об индексации зарплат работников бюджетных структур с 1 октября. Доход увеличат сотрудникам федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, включая работников здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты, научных и архивных организаций, а также гражданский персонал воинских. Кого еще ждет индексация зарплат — в материале агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...