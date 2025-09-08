Филармония «Триумф» в Перми открывает сезон современного театра

В Перми частная филармония «Триумф» открывает театральный сезон. «Мы открываем двери для молодых талантов, это создает динамичную атмосферу творческого поиска и вдохновения. На сцене можно увидеть разнообразные постановки: от классических драматургий до современных интерпретаций», — отметили в «Триумфе». Что можно посмотреть здесь в ближайшее время — в обзоре URA.RU.
23 сентября
«Зеленая кошка» (16+)
Спектакль был создан в рамках театральной лаборатории «Триумфа» «POV:Театр». «Вы когда-нибудь видели зеленую кошку? Если долго что-то себе представлять, оно обязательно станет реальным. Каждый из нас, как и герои спектакля, живет в своем собственном мире, оградившись от реальности. Но, закрывая глаза на проблемы, мы превращаем реальность в темный чулан, в котором рождаются монстры. Героям спектакля и зрителям предстоит столкнуться со своими монстрами», — говорится в анонсе спектакля, который поставили Максим Гореславец и Люся Прохоренко.
28 сентября
«Спящая красавица или принцессам можно все» (6+)
Это история о ребенке внутри нас для всей семьи, говорят авторы постановки. «Спящая красавица» — это не только сказка Шарля Перро, но и спектакль о двух мирах: реальном и сказочном, взрослом и детском. Фэнтезийный музыкальный спектакль напоминает вселенную Тима Бертона, с музыкой Muse, Enya, Камиля Сен-Санса и Анджело Бадаламенти.
8 октября
«Оскар и Розовая дама» (12+)
В начале октября «Триумф» покажет премьеру моноспектакля «Оскар и Розовая дама» по мотивам повести Эрика-Эмманюэля Шмитта. Откровенный, пронзительный и удивительно светлый разговор о жизни, который начинается с простого письма. Это встреча с историей, помогающей говорить о самом трудном простыми словами, описывают свою постановку авторы. Поставил спектакль Максим Гореславец, играет — Люся Прохоренко.
В центре сюжета — десятилетний Оскар, который проводит дни в больнице и по совету Розовой дамы — волонтера с редким даром слышать и поддерживать — пишет письма Богу. Каждое письмо — как небольшой прожитый год, целая жизнь, умещенная в один день.
