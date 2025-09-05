Польша готова ввести «особые меры» в отношении Беларуси в случае возможных провокаций во время предстоящих учений «Запад-2025». Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.
«Я не исключаю, об этом я больше расскажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если с белорусской стороны продолжатся провокации», — заявил Туск. Он также назвал учения «Запад-2025» «агрессивными» и отметил, что, по мнению Варшавы, их сценарий имитирует нападение, а не оборону.
Учения «Запад-2025» запланированы с 12 по 16 сентября на территории Беларуси. В них примут участие Минск и Москва. Согласно информации пресс-службы Министерства обороны Белоруссии, военные двух стран отработают применение совместных группировок войск в целях обеспечения безопасности Союзного государства.
В ответ Польша и союзники по НАТО начали масштабные учения «Железный защитник». В них участвуют около 34 тысяч военнослужащих и задействовано 600 единиц техники, передает телеканал «Царьград».
Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщал, что одним из ключевых элементов учений «Запад-2025» станет отработка планирования применения ядерного оружия, что, по его словам, необходимо для стратегического сдерживания на фоне нарастающей военной активности у западных границ, передает «Ридус». Польские власти, напротив, выражают обеспокоенность возможным ростом напряженности на границе и подчеркивают готовность реагировать на любые инциденты. В маневрах примут участие военные России и Беларуси, которые также отработают применение комплекса «Орешник».
