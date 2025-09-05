Польша грозит Беларуси «особыми мерами» из-за военных учений с Россией

Туск пригрозил ввести особые меры в адрес Беларуси из-за учений «Запад-2025»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Польша намерена ввести «особые меры» в адрес Беларуси, если, по их мнению, от Минска последуют провокации
Польша намерена ввести «особые меры» в адрес Беларуси, если, по их мнению, от Минска последуют провокации Фото:

Польша готова ввести «особые меры» в отношении Беларуси в случае возможных провокаций во время предстоящих учений «Запад-2025». Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

«Я не исключаю, об этом я больше расскажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если с белорусской стороны продолжатся провокации», — заявил Туск. Он также назвал учения «Запад-2025» «агрессивными» и отметил, что, по мнению Варшавы, их сценарий имитирует нападение, а не оборону.

Учения «Запад-2025» запланированы с 12 по 16 сентября на территории Беларуси. В них примут участие Минск и Москва. Согласно информации пресс-службы Министерства обороны Белоруссии, военные двух стран отработают применение совместных группировок войск в целях обеспечения безопасности Союзного государства.

В ответ Польша и союзники по НАТО начали масштабные учения «Железный защитник». В них участвуют около 34 тысяч военнослужащих и задействовано 600 единиц техники, передает телеканал «Царьград».

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщал, что одним из ключевых элементов учений «Запад-2025» станет отработка планирования применения ядерного оружия, что, по его словам, необходимо для стратегического сдерживания на фоне нарастающей военной активности у западных границ, передает «Ридус». Польские власти, напротив, выражают обеспокоенность возможным ростом напряженности на границе и подчеркивают готовность реагировать на любые инциденты. В маневрах примут участие военные России и Беларуси, которые также отработают применение комплекса «Орешник».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польша готова ввести «особые меры» в отношении Беларуси в случае возможных провокаций во время предстоящих учений «Запад-2025». Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info. «Я не исключаю, об этом я больше расскажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если с белорусской стороны продолжатся провокации», — заявил Туск. Он также назвал учения «Запад-2025» «агрессивными» и отметил, что, по мнению Варшавы, их сценарий имитирует нападение, а не оборону. Учения «Запад-2025» запланированы с 12 по 16 сентября на территории Беларуси. В них примут участие Минск и Москва. Согласно информации пресс-службы Министерства обороны Белоруссии, военные двух стран отработают применение совместных группировок войск в целях обеспечения безопасности Союзного государства. В ответ Польша и союзники по НАТО начали масштабные учения «Железный защитник». В них участвуют около 34 тысяч военнослужащих и задействовано 600 единиц техники, передает телеканал «Царьград». Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщал, что одним из ключевых элементов учений «Запад-2025» станет отработка планирования применения ядерного оружия, что, по его словам, необходимо для стратегического сдерживания на фоне нарастающей военной активности у западных границ, передает «Ридус». Польские власти, напротив, выражают обеспокоенность возможным ростом напряженности на границе и подчеркивают готовность реагировать на любые инциденты. В маневрах примут участие военные России и Беларуси, которые также отработают применение комплекса «Орешник».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...