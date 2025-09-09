Где в Екатеринбурге искать газеты и журналы после сноса киосков «Роспечати»

После сноса киосков «Роспечати» газеты и журналы в Екатеринбурге можно будет купить, в частности, в супермаркетах. Такие поставки делает компания «Пресс-бург». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава «Розпечати» (компания занимается развитием «Роспечати») Сергей Ченцов.
«Сегодня в Екатеринбурге в основном поставку периодической печати в супермаркеты осуществляет наша местная компания „Пресс-бург“. То есть, с кем договоры были, с теми они и дальше будут это делать», — объяснил Ченцов.
Добавив, что сейчас выпадет только звено, связанное с закрытием киосков из-за расторжений договоров аренды. Ранее ООО «Апрель-логистик», занимающееся оптовой поставкой газет и журналов, заявило о приостановлении с 20 сентября отгрузки. Они возили периодику как раз в киоски Екатеринбурга.
Киоски «Роспечати» в Екатеринбурге начали сносить в июне по требованию городской администрации. У владельцев истекли договоры аренды, к тому же объекты были расположены неправильно. Новые условия размещения для арендаторов оказались непосильными. Подробнее — в сюжете URA.RU.
