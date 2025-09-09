Где в Екатеринбурге искать газеты и журналы после сноса киосков «Роспечати»

Периодическая печать останется в Екатеринбурге в супермаркетах
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У киосков «Роспечати» закончились договоры аренды
У киосков «Роспечати» закончились договоры аренды Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге сносят киоски «Роспечати»

После сноса киосков «Роспечати» газеты и журналы в Екатеринбурге можно будет купить, в частности, в супермаркетах. Такие поставки делает компания «Пресс-бург». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава «Розпечати» (компания занимается развитием «Роспечати») Сергей Ченцов.

«Сегодня в Екатеринбурге в основном поставку периодической печати в супермаркеты осуществляет наша местная компания „Пресс-бург“. То есть, с кем договоры были, с теми они и дальше будут это делать», — объяснил Ченцов. 

Добавив, что сейчас выпадет только звено, связанное с закрытием киосков из-за расторжений договоров аренды. Ранее ООО «Апрель-логистик», занимающееся оптовой поставкой газет и журналов, заявило о приостановлении с 20 сентября отгрузки. Они возили периодику как раз в киоски Екатеринбурга.

Киоски «Роспечати» в Екатеринбурге начали сносить в июне по требованию городской администрации. У владельцев истекли договоры аренды, к тому же объекты были расположены неправильно. Новые условия размещения для арендаторов оказались непосильными. Подробнее — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После сноса киосков «Роспечати» газеты и журналы в Екатеринбурге можно будет купить, в частности, в супермаркетах. Такие поставки делает компания «Пресс-бург». Об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава «Розпечати» (компания занимается развитием «Роспечати») Сергей Ченцов. «Сегодня в Екатеринбурге в основном поставку периодической печати в супермаркеты осуществляет наша местная компания „Пресс-бург“. То есть, с кем договоры были, с теми они и дальше будут это делать», — объяснил Ченцов.  Добавив, что сейчас выпадет только звено, связанное с закрытием киосков из-за расторжений договоров аренды. Ранее ООО «Апрель-логистик», занимающееся оптовой поставкой газет и журналов, заявило о приостановлении с 20 сентября отгрузки. Они возили периодику как раз в киоски Екатеринбурга. Киоски «Роспечати» в Екатеринбурге начали сносить в июне по требованию городской администрации. У владельцев истекли договоры аренды, к тому же объекты были расположены неправильно. Новые условия размещения для арендаторов оказались непосильными. Подробнее — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...