Депутат Госдумы Лантратова помогла отцу погибшего героя СВО со срочной операцией

Отец погибшего участника СВО из Челябинской области смог сделать высокотехнологичную операцию после обращения к депутату Госдумы Яне Лантратовой. В парламенте она представляет жителей региона.
«Дмитрий Николаевич обратился ко мне с просьбой помочь. Он имеет заболевание, на фоне которого разрушаются суставы ног. В апреле 2024 года ему выдавали направление в больницу, но все сорвалось из-за гибели сына», — пояснила URA.RU Лантратова.
В конце августа Дмитрию Николаевичу провели оперативное лечение в рамках высокотехнологической медицинской помощи. Этому посодействовала министр здравоохранения региона Татьяна Колчинская.
«С 2025 года в программу ОМС включен раздел, определяющий порядок оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий. Тем из них, кто принимал участие в СВО, медицинская помощь и дальше будет предоставляться во внеочередном порядке. Также участники СВО получили приоритетное право на внеочередное получение специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортное лечение. При этом в перечень льготников входят также супруги, дети и родители участников СВО», — напомнила Яна Лантратова.
