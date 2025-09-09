За месяц в Челябинске резко подорожали съемные «однушки» и упали цены на «двушки»

В Челябинске в августе 2025 года арендные «однушки» подорожали на 3,6% до 26 269 рублей в месяц. При этом съемные «двушки» подешевели на 2,2% до 33 500 рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В этом году начало активного сезона на рынке аренды менее бурное, чем в прошлом: тогда в августе съемные квартиры подорожали на 7-9% в зависимости от комнатности. Во многом это было связано с отменой льготной ипотеки на первичном рынке, и люди стали переориентировать свои стратегии с покупки жилья на его аренду. В этом году таких глобальных перемен нет, поэтому и динамика более спокойная», – сообщается на сайте «Мир квартир».
При этом арендные трехкомнатные квартиры в Челябинске подорожали на 0,9% — до 44 290 рублей в месяц. В среднем по России однокомнатные квартиры за месяц выросли в цене на 5% до 28 000 рублей в месяц, двухкомнатные – на 3,4% до 35 000 рублей, трехкомнатные – на 1,1% до 43 500 рублей в месяц.
