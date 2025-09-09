Тюменская компания, ремонтировавшая здание правительства ХМАО, попала в «черный список» подрядчиков

Компания «Уневерсалстройпроект», которая ремонтирует здание правительства в Ханты-Мансийске, оказалась в реестре недобросовестных поставщиков. Антимонопольная служба внесла подрядчика в «черный список» из-за расторжения контракта, сообщается на портале госзакупок.
«Управление федеральной антимонопольной службы по ХМАО внесло ООО „Уневерсалстройпроект“ в реестр недобросовестных поставщиков до 11 августа 2027 года. Причина внесения — расторжение контракта», — указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU.
Контракт на ремонт здания правительства был заключен в конце прошлого года. Заказчиком выступала Дирекция по эксплуатации служебных зданий. «Уневерсалстройпроект» был единственным участником конкурса и выиграл торги.
Стоимость работ составляла почти 60 миллионов рублей. В сумму контракта входили расходы на строительно-монтажные работы, прокладку наружных тепловых сетей, утилизацию мусора и другие статьи.
Летом компания должна была завершить работы. Согласно данным сайта госзакупок, подрядчик выполнил работы лишь на 29 млн рублей.
Агентство URA.RU направило запросы в БУ «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» и компанию «Уневерсалстройпроект» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что компания «Уневерсалстройпроект» из Тюмени систематически срывает сроки госконтрактов. Ее занесли реестр недобросовестных поставщиков в Тюмени и Курганской области. Также фирма должна выплатить неустойку мэрии Муравленко (ЯНАО) за срыв муниципального контракта по уборке свалок.
