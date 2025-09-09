09 сентября 2025

Тюменская компания, ремонтировавшая здание правительства ХМАО, попала в «черный список» подрядчиков

Тюменский подрядчик провалил ремонт Дома правительства ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменский подрядчик провалил ремонт Дома правительства ХМАО
Тюменский подрядчик провалил ремонт Дома правительства ХМАО Фото:

Компания «Уневерсалстройпроект», которая ремонтирует здание правительства в Ханты-Мансийске, оказалась в реестре недобросовестных поставщиков. Антимонопольная служба внесла подрядчика в «черный список» из-за расторжения контракта, сообщается на портале госзакупок.

«Управление федеральной антимонопольной службы по ХМАО внесло ООО „Уневерсалстройпроект“ в реестр недобросовестных поставщиков до 11 августа 2027 года. Причина внесения — расторжение контракта», — указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU.

Контракт на ремонт здания правительства был заключен в конце прошлого года. Заказчиком выступала Дирекция по эксплуатации служебных зданий. «Уневерсалстройпроект» был единственным участником конкурса и выиграл торги.

Стоимость работ составляла почти 60 миллионов рублей. В сумму контракта входили расходы на строительно-монтажные работы, прокладку наружных тепловых сетей, утилизацию мусора и другие статьи.

Летом компания должна была завершить работы. Согласно данным сайта госзакупок, подрядчик выполнил работы лишь на 29 млн рублей.

Агентство URA.RU направило запросы в БУ «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» и компанию «Уневерсалстройпроект» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что компания «Уневерсалстройпроект» из Тюмени систематически срывает сроки госконтрактов. Ее занесли реестр недобросовестных поставщиков в Тюмени и Курганской области. Также фирма должна выплатить неустойку мэрии Муравленко (ЯНАО) за срыв муниципального контракта по уборке свалок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Уневерсалстройпроект», которая ремонтирует здание правительства в Ханты-Мансийске, оказалась в реестре недобросовестных поставщиков. Антимонопольная служба внесла подрядчика в «черный список» из-за расторжения контракта, сообщается на портале госзакупок. «Управление федеральной антимонопольной службы по ХМАО внесло ООО „Уневерсалстройпроект“ в реестр недобросовестных поставщиков до 11 августа 2027 года. Причина внесения — расторжение контракта», — указано в документах, которые есть в распоряжении URA.RU. Контракт на ремонт здания правительства был заключен в конце прошлого года. Заказчиком выступала Дирекция по эксплуатации служебных зданий. «Уневерсалстройпроект» был единственным участником конкурса и выиграл торги. Стоимость работ составляла почти 60 миллионов рублей. В сумму контракта входили расходы на строительно-монтажные работы, прокладку наружных тепловых сетей, утилизацию мусора и другие статьи. Летом компания должна была завершить работы. Согласно данным сайта госзакупок, подрядчик выполнил работы лишь на 29 млн рублей. Агентство URA.RU направило запросы в БУ «Дирекция по эксплуатации служебных зданий» и компанию «Уневерсалстройпроект» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что компания «Уневерсалстройпроект» из Тюмени систематически срывает сроки госконтрактов. Ее занесли реестр недобросовестных поставщиков в Тюмени и Курганской области. Также фирма должна выплатить неустойку мэрии Муравленко (ЯНАО) за срыв муниципального контракта по уборке свалок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...