Кто и как будет следить за выборами губернатора в Свердловской области

В Свердловской области за выборами губернатора 12-14 сентября будут наблюдать порядка трех тысяч человек. Это представители общественных организаций и добровольцы. Подробнее о них рассказал на пресс-конференции в ТАСС председатель Общественной палаты региона Александр Левин.
Сколько будет наблюдателей
Все три тысячи наблюдателей прошли госпрограмму по подготовке к голосованию. Они будут работать на 2,5 тысячах избирательных участков с 08:00 до 20:00 каждый из трех дней проведения выборов. Их набор окончен. В сравнении с прошлыми кампаниями специалисты этой сферы стали моложе и образованней в юридических вопросах, отметил Левин.
Кто может стать наблюдателем
Поработать в роли наблюдателя может любой совершеннолетний гражданин Свердловской области. За исключением выбираемых должностных лиц, таких как депутаты, судьи, прокуроры или их подчиненные. Наблюдателя могут также назначить зарегистрированный кандидат, политическая партия, выдвинувшая кандидата, или областная Общественная палата. За данную работу не предоставляется оплаты. Она проходит на общественных началах. Отбор наблюдателей завершился. Их списки в избирком можно было предоставить не позднее 8 сентября в 18:00.
Как обучают общественных наблюдателей
Их обучают по «золотому стандарту», разработанному федеральной общественной палатой и ЦИК России. Каждый наблюдатель читает пособие с ситуациями, которые могут его встретить во время проведения голосования. Кроме этого, проходят обучающие мастер-классы и семинары. Существует еще и федеральное тестирование, в ходе которого представители из Москвы опрашивают кандидатов по телефону.
«По нашей области было сделано более 100 звонков. И наши наблюдатели не сделали ни одной ошибки», — подчеркнул Левин.
Как будут следить за ходом выборов
В первую очередь 250 самых крупных участков оснастят видеокамерами. По две на каждый — 500 камер. В остальных будут установлены видеорегистраторы — 4,5 тысячи. Трансляции с видеоносителей будут направляться в центр видеонаблюдения Общественной палаты, который 11 сентября заработает в Дворце молодежи в Екатеринбурге.
Что будет происходить при выявлении нарушения на участке
Сначала работники избирательного участка сигнализируют об обнаружении нарушения в ходе голосования. Как заверил Александр Левин, подобные ситуации моделировались с помощью ИИ и тестировалась способность их определять. Когда сигнал получает центр видеонаблюдения, где присутствуют электоральные юристы, представители ОП выезжают на проблемный участок. Любое нарушение также стараются пресечь, следя по видеокамерам, картинка с которых будет выводиться в штаб-квартиру ОП на время выборов во Дворце молодежи. По словам Левина, за последние годы в регионе сократилось число фейков и подстав, благодаря общественному контролю. Чтобы избежать ненастоящих трансляций, записи с камер не транслируются через интернет и не публикуются. Их можно увидеть только в центре наблюдения.
Выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября. Свои кандидатуры выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете агентства.
