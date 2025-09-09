Челябинский экс-депутат, обвиняемый в жестоком убийстве, ждет отправки на СВО

Рассматривается возможность об отправке Александра Брухаля на фронт
Рассматривается возможность об отправке Александра Брухаля на фронт Фото:
Глава челябинского села и депутат задержаны за жестокое убийство женщины

Бывший депутат собрания Брединского района Челябинской области Александр Брухаль, обвиняемый в похищении и убийстве с особой жестокостью односельчанки, ждет отправки на фронт. Двое других фигурантов дела в лице Андрея Брухаля (сына экс-депутата — прим. URA.RU) и главы Рымникского сельского поселения Дмитрия Рудского уже находятся на СВО.

«Удовлетворено ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту о приостановлении производства по уголовному делу на основании пункта 5 части 1 статьи 238 УПК РФ», — сообщает «74.ру» со ссылкой на пресс-службу Челябинского облсуда.

Издание отмечает, что пока контракт с Брухалем-старшим не подписан. В ведомстве изучают его документы.

Отец и сын Брухаль вместе с Рудским были задержаны в конце февраля. Им поставили в вину похищение и убийство местной жительницы Гульназ Валеевой. Предварительно, отметив День защитника Отечества мужчины ворвались в дом женщины. Они вывели ее на улицу, где принялись издеваться. После же убили и скинули тело в овраг.

Расследование по делу завершилось в конце августа. К тому моменту Брухаль-младший и Рудской уже отправились на СВО, предварительное следствие в их отношении было приостановлено.

