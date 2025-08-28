Соучастники убийства челябинки депутатом предпочли фронт суду

Помогавшие депутату Брединского района (Челябинская область) Александру Брухалю похитить и с особой жестокостью убить местную жительницу его сын и глава села не сядут на скамью подсудимых. Они предпочли искупить вину на фронте и отправились на СВО, сообщили источники URA.RU.
«В отношении иных участников предварительное следствие приостановлено в связи с прохождением военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Уголовное дело депутата направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в релизе прокуратуры региона. Фамилии их надзорное ведомство не называет.
«Соучастники обвиняемого — его сын Андрей и глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский — предпочли подписать контракт и отправиться на СВО. Поэтому их уголовные дела были выделены в отдельное производство, а теперь и приостановлены», — пояснил инсайдер.
По версии следствия, трое мужчин пьяными ворвались 23 февраля в дом 46-летней Гульназ Валеевой. Они выволокли ее со двора, и, после пыток и издевательств, убили. Сброшенное в овраг тело женщины обнаружили полицейские, которым она успела позвонить перед тем, как была похищена. Стражи порядка прошли по следам колес автомобиля, в багажнике которого увезли жертву. При этом многие жители села высказывали поддержку убийцам, называя их жертву «исчадием ада», терроризирующим односельчан и их детей.
