Соучастники убийства челябинки депутатом предпочли фронт суду

Убийцы 46-летней Гульназ Валеевой из Рымника подписали контракт об участие в СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соучастники Александра Брухаля предпочли искупить кровью свое преступление
Соучастники Александра Брухаля предпочли искупить кровью свое преступление Фото:
новость из сюжета
Глава челябинского села и депутат задержаны за жестокое убийство женщины

Помогавшие депутату Брединского района (Челябинская область) Александру Брухалю похитить и с особой жестокостью убить местную жительницу его сын и глава села не сядут на скамью подсудимых. Они предпочли искупить вину на фронте и отправились на СВО, сообщили источники URA.RU.

«В отношении иных участников предварительное следствие приостановлено в связи с прохождением военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Уголовное дело депутата направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в релизе прокуратуры региона. Фамилии их надзорное ведомство не называет.

«Соучастники обвиняемого — его сын Андрей и глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский — предпочли подписать контракт и отправиться на СВО. Поэтому их уголовные дела были выделены в отдельное производство, а теперь и приостановлены», — пояснил инсайдер.

По версии следствия, трое мужчин пьяными ворвались 23 февраля в дом 46-летней Гульназ Валеевой. Они выволокли ее со двора, и, после пыток и издевательств, убили. Сброшенное в овраг тело женщины обнаружили полицейские, которым она успела позвонить перед тем, как была похищена. Стражи порядка прошли по следам колес автомобиля, в багажнике которого увезли жертву. При этом многие жители села высказывали поддержку убийцам, называя их жертву «исчадием ада», терроризирующим односельчан и их детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помогавшие депутату Брединского района (Челябинская область) Александру Брухалю похитить и с особой жестокостью убить местную жительницу его сын и глава села не сядут на скамью подсудимых. Они предпочли искупить вину на фронте и отправились на СВО, сообщили источники URA.RU. «В отношении иных участников предварительное следствие приостановлено в связи с прохождением военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Уголовное дело депутата направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — говорится в релизе прокуратуры региона. Фамилии их надзорное ведомство не называет. «Соучастники обвиняемого — его сын Андрей и глава Рымникского сельского поселения Брединского района Дмитрий Рудский — предпочли подписать контракт и отправиться на СВО. Поэтому их уголовные дела были выделены в отдельное производство, а теперь и приостановлены», — пояснил инсайдер. По версии следствия, трое мужчин пьяными ворвались 23 февраля в дом 46-летней Гульназ Валеевой. Они выволокли ее со двора, и, после пыток и издевательств, убили. Сброшенное в овраг тело женщины обнаружили полицейские, которым она успела позвонить перед тем, как была похищена. Стражи порядка прошли по следам колес автомобиля, в багажнике которого увезли жертву. При этом многие жители села высказывали поддержку убийцам, называя их жертву «исчадием ада», терроризирующим односельчан и их детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...