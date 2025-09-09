Умерла самая неудачливая лошадь в мире

В Японии скончалась знаменитая скаковая лошадь Хару Урара, которую называли самой неудачливой в истории скачек. Об этом сообщает одно из японских изданий. Животное обнаружили без признаков жизни на ферме в префектуре Тиба, где оно находилось после завершения спортивной карьеры.
«Хару Урара, звезда аутсайдеров, скончалась 9-го числа. Ей было 29 лет. Она провела остаток жизни на ферме Марта в Ондзюку, префектура Тиба», — пишет Nikkan Sports. Причиной смерти названы колики.
Хару Урара приобрела известность благодаря уникальному рекорду: за свою карьеру она участвовала в 113 скачках и ни разу не выиграла. Несмотря на это, лошадь стала национальным символом упорства, а ее выступления неизменно привлекали большое количество болельщиков.
«Я бы хотел, чтобы Хару Урара хоть раз победила. Она подает пример, как не сдаваться перед лицом поражения», — говорил бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми. В японском обществе Хару Урара стала культовой фигурой: ее называли «путеводной звездой всех неудачников» и примером стойкости.
Мировой известности Хару Урара поспособствовали также сериал и мобильная игра Uma Musume: Pretty Derby, где фигурирует персонаж с аналогичным именем и схожей историей. Летом сервис Nama Bokuso Bank из Японии, предоставляющий возможность приобрести сено для вышедших на пенсию скаковых лошадей, отметил заметное увеличение пожертвований со стороны зарубежных поклонников Хару Урара после релиза англоязычной версии игры.
