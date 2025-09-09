Apple показали уникальную функцию новых AirPods

Компания Apple на ежегодном представлении нового iPhone 17 рассказала про новую функцию в AirPods Pro 3 — живой перевод с помощью искусственного интеллекта Apple Intelligence. Об этом сообщили 9 сентября на официальной презентации компании на сайте Apple.
«Apple добавили в AirPods Pro 3 живой перевод с искусственным интеллектом Apple Intelligence. Называется Live Translation. Когда перевод активируется, говорящий становится тише, а вы в первую очередь слышите именно перевод», — говорится в заявлении компании.
Отмечается, что перевод осуществляется с незначительной задержкой. Однако если оба участника разговора используют AirPods Pro 3, перевод происходит практически мгновенно, в режиме реального времени.
На этой презентации Apple представит не только новую линейку iPhone 17 с переработанным дизайном и наушники AirPods, но и новые Apple Watch. Обновление наушников стало первым за три года, а старт продаж всех новых устройств намечен на 19 сентября. URA.RU ведет прямую онлайн-трансляцию презентации. Видеотрансляция доступна на страницах агентства во «ВКонтакте» и Rutube.
