«Балтика» прокомментировала заявления о прекращении производства пива

Пивоваренная компания «Балтика» опровергла слухи о прекращении производства и продаже пива «Балтика 9», а также о кардинальном изменении его рецептуры. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«„Девятка“, как ее называют наши потребители, останется в нашем ассортиментном портфеле», — заявили в пресс-службе «Балтики». В компании уточнили, что вместе с другими сортами номерной линейки была обновлена и рецептура «Балтики 9», изменения коснулись технологических процессов для повышения качества продукции, однако это не повлияло на узнаваемый вкус сорта.
Ранее ряд изданий без ссылок на источник сообщали, что пиво «Балтика 9» снимут с производства. Вместо него, как сообщалось, будут выпускать бельгийский эль.
