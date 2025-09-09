09 сентября 2025

Apple объявила цены на новые iPhone 17

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены на новый iPhone начинаются от 799 долларов
Цены на новый iPhone начинаются от 799 долларов Фото:
новость из сюжета
Apple представила новый iPhone 17 на презентации

Apple объявила стоимость новых смартфонов линейки iPhone 17, которые появятся в продаже осенью 2025 года. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Согласно данным производителя, базовая версия iPhone 17 оценена в $799, модель iPhone 17 Air — в $999, версию 17 Pro можно будет приобрести за $1099, а флагманский 17 Pro Max — за $1199. Старт продаж намечен на конец сентября 2025 года.

Ранее тюменские ритейлеры уже опубликовали ориентировочные цены на iPhone 17, где стоимость флагманской модели Pro Max с максимальным объемом памяти достигала 259 999 рублей, а базовая версия оценивалась в 94 999 рублей. Продавцы отмечали, что эти цены являются предварительными и будут скорректированы после официальной презентации Apple, которая состоялась 9 сентября 2025 года. Магазины начали принимать предзаказы, ожидая поступление новинок в течение недели после старта мировых продаж.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Apple объявила стоимость новых смартфонов линейки iPhone 17, которые появятся в продаже осенью 2025 года. Об этом сообщили на официальном сайте компании. Согласно данным производителя, базовая версия iPhone 17 оценена в $799, модель iPhone 17 Air — в $999, версию 17 Pro можно будет приобрести за $1099, а флагманский 17 Pro Max — за $1199. Старт продаж намечен на конец сентября 2025 года. Ранее тюменские ритейлеры уже опубликовали ориентировочные цены на iPhone 17, где стоимость флагманской модели Pro Max с максимальным объемом памяти достигала 259 999 рублей, а базовая версия оценивалась в 94 999 рублей. Продавцы отмечали, что эти цены являются предварительными и будут скорректированы после официальной презентации Apple, которая состоялась 9 сентября 2025 года. Магазины начали принимать предзаказы, ожидая поступление новинок в течение недели после старта мировых продаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...