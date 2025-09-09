Apple объявила цены на новые iPhone 17

Apple объявила стоимость новых смартфонов линейки iPhone 17, которые появятся в продаже осенью 2025 года. Об этом сообщили на официальном сайте компании.
Согласно данным производителя, базовая версия iPhone 17 оценена в $799, модель iPhone 17 Air — в $999, версию 17 Pro можно будет приобрести за $1099, а флагманский 17 Pro Max — за $1199. Старт продаж намечен на конец сентября 2025 года.
Ранее тюменские ритейлеры уже опубликовали ориентировочные цены на iPhone 17, где стоимость флагманской модели Pro Max с максимальным объемом памяти достигала 259 999 рублей, а базовая версия оценивалась в 94 999 рублей. Продавцы отмечали, что эти цены являются предварительными и будут скорректированы после официальной презентации Apple, которая состоялась 9 сентября 2025 года. Магазины начали принимать предзаказы, ожидая поступление новинок в течение недели после старта мировых продаж.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.