Калужский аэропорт приостановил рейсы

В калужском аэропорту введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об это сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на операции отправки и приема рейсов», — написал Кореняко в telegram-канале. Он отметил, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее аналогичные ограничения на взлет и посадку воздушных судов вводились в аэропортах Сочи и Тамбова. В обоих авиагаванях причины также объяснялись необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.