13 сентября 2025

Калужский аэропорт приостановил рейсы

В аэропорту Калуги введены временные ограничения
В калужском аэропорту введены временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Об это сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Калуги (Грабцево). Введены временные ограничения на операции отправки и приема рейсов», — написал Кореняко в telegram-канале. Он отметил, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения на взлет и посадку воздушных судов вводились в аэропортах Сочи и Тамбова. В обоих авиагаванях причины также объяснялись необходимостью обеспечения безопасности полетов.

