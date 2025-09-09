Аэропорт Калуги временно ограничен

В аэропорту Калуга (Грабцево) введены временные запреты на выполнение взлетно-посадочных операций. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в telegram-канале. Он отметил, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
Ранее в целях обеспечения безопасности полетов в авиагаванях Сочи и Тамбова вводились ограничения на взлет и посадку самолетов. Данные ограничения сняли в 6:37 по московскому времени.
