Суд в США заморозил 5 млрд долларов иностранной помощи

Верховный судья США Джон Робертс заблокировал исполнение постановления, обязывающего администрацию президента Дональда Трампа потратить пять миллиардов долларов на международную гуманитарную помощь. Приостановка позволит суду детально рассмотреть просьбу главы Белого дома о заморозке ранее выделенных Конгрессом средств до окончания бюджетного года. Об этом пишут западные СМИ.
«Административная приостановка не является окончательной и может быть отменена или изменена в ближайшие дни», — пишет FOX News. По распоряжению Робертса, гуманитарные организации обязаны представить свои аргументы до полудня пятницы, 12 сентября.
Ранее Конгресс США утвердил выделение пяти миллиардов долларов на иностранную помощь с условием, что средства должны быть использованы до 30 сентября 2025 года. Администрация Дональда Трампа настаивает на отзыве финансирования, объясняя это необходимостью пересмотра приоритетов бюджета.
Как сообщало URA.RU ранее, хотя многие в США говорят о поддержке Киева, планов по отправке денег на помощь Украине нет. Об этом заявил американский миллиардер Марк Кьюбан. Бизнесмен подчеркнул, что не собирается тратить средства на вооруженный конфликт.
