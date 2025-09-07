07 сентября 2025

Трамп объявил о планах провести переговоры с Путиным

Трамп заявил о скорой встрече с Путиным
Трамп заявил о скорой встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп объявил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого доме намерен пообщаться с ним в ближайшие несколько дней. Об этом Трамп заявил журналистам.

«Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней», — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о возможном новом разговоре с российским лидером.

Ранее Трамп говорил о готовности перейти ко «второму этапу санкций» против Российской Федерации. При этом еще в августе он отмечал, что не намерен вводить новые экономические ограничения в отношении России.

