ВСУ начали готовиться к мобилизации женщин

На Украине готовят массовую мобилизацию женщин в армию
В ВСУ готовятся набирать женщин
В ВСУ готовятся набирать женщин Фото:

На Украине началась масштабная подготовка к мобилизации женщин для службы в армии. Об этом сообщили российские силовые структуры. По их данным, в бригадах Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали вводить новые должности — советников командиров по вопросам гендерного равенства.

«Численность личного состава ВСУ стремительно сокращается, потери в живой силе огромны, новых добровольцев нет, а качество принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего. Именно поэтому на Украине уже давно полным ходом идут „прогрев“ и подготовка к мобилизации женщин. В бригадах уже вводятся должности советников комбрига по вопросам гендерного равенства», — заявил собеседник РИА Новости.

Ранее на Украине уже предпринимались шаги по расширению участия женщин в военных структурах: в 92-й отдельной штурмовой бригаде формировались женские расчеты БПЛА из-за нехватки личного состава, а власти неоднократно продлевали режим всеобщей мобилизации, снижали возраст призыва и разрешили служить гражданам старше 60 лет. Эти меры сопровождались массовыми протестами против мобилизации в ряде городов страны.

