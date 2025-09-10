Россиянам рассказали о профессии с уровнем заработка как у айтишников

Авито: сварщики в среднем получают до 200 тысяч рублей в месяц
Сварщики считаются одними из самых востребованных специалистов в России
Самые высокие зарплаты в России летом 2025 года зафиксированы в Приморском крае — в среднем 200 тысяч рублей в месяц. Такая зарплата на уровне IT-специалистов предлагается для сварщиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы «Авито работа».

«Сварщики могут уверенно конкурировать с айтишниками в доходности в ключевых регионах. Абсолютным лидером стал Приморский край, где им при фиксированном графике работы и стажем по специальности от года до трех лет предлагают в среднем 200 000 рублей — это рекорд по стране. Это на 72% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в итогах исследования, передает ТАСС. Как отмечается в исследовании, по уровню доходов сварщики в ключевых регионах страны уже могут конкурировать с представителями IT-сферы.

Эксперты платформы пояснили, что такой рост связан с масштабным строительством новых заводов и других крупных инфраструктурных объектов в регионе, что привело к резкому увеличению спроса на специалистов. Число вакансий выросло более чем в два раза за год (+114%).

На втором месте по уровню зарплат для сварщиков оказалась Москва: в столице летом 2025 года предлагали в среднем 174 424 рубля в месяц, что на 37% больше, чем год назад. Третью строчку рейтинга заняла Новгородская область — здесь специалисты с опытом работы от года до трех лет могли рассчитывать на 173 834 рубля (+20%). В топ-5 также вошли Тульская (173 190 рублей, +41%) и Томская области (167 286 рублей, +69%).

Ранее аналитики «Авито Работы» сообщали, что в ЯНАО с января по август 2025 года сварщики также возглавляли рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий — их средний доход составлял 213 773 рубля в месяц. В целом сварщики остаются одними из самых востребованных специалистов в российской экономике.

