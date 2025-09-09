Рекордное число участников и победители из Африки: подведены итоги Пермского марафона

В краевой столице 6 и 7 сентября состоялся восьмой Пермский марафон — крупнейшее спортивное событие региона. В соревнованиях приняли участие 16 049 человек, а зрителями и болельщиками стали более 40 тысяч человек за два дня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе марафона.
«Зарегистрировано на восьмой Пермский марафон было 17 203 человека, стартовали — 16 049 из 64 регионов России. Главный спортивный праздник Перми за два дня собрал более 40 тысяч зрителей и болельщиков. Самому старшему участнику марафона 95 лет, а самому младшему — три месяца», — рассказали организаторы.
В первый день прошли заезды на колясках (500 метров) и детский забег на один километр, а также забег на 2025 метров «Молодежная столица России». В воскресенье стартовали основные дистанции: на пять и десять километров, а также полумарафон, марафон и эстафета «Экиден».
Победителями на дистанции пять километров стали Андрей Ольхов и Ольга Варакса. Абсолютными победителями полумарафона стали Кирилл Тришканов и Анна Тропина, а эстафету выиграла команда DinamS. Главные призы марафона (42,195 километра) достались спортсменам из Кении и Танзании — Langat Elkanah (2:17:14) и Msuadi Neema Mathias (2:38:40). В забеге на 10 километров сильнейшими стали Дэниел Чугайнов и Екатерина Петренко.
На эспланаде перед Театром-Театром оба дня работали развлекательные и выставочные зоны. Гости смогли поучаствовать в интерактивах от Юговского комбината молочных продуктов, зарядить гаджеты и получить карты с дизайном молодежной столицы на стенде Сбера, сделать аквагрим на стенде ПСБ. Также в городке работали бьюти-бар от «Магнит Косметик», колокол «финишера» от бренда соков «Красавчик», детская зона от Олимпии и Ингрупп, «колесо фортуны» от Альфа-банка. Музыкальные точки организовал Фонд креативных индустрий Пермского края.
Пермский марафон проводится с 2017 года. За время своего существования он стал визитной карточкой региона. Ежегодно мероприятие собирает тысячи участников из различных регионов России и других стран.
