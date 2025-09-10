Суд арестовал россиянку за попытку госизмены, ее обнаружили в ста метрах от позиций ВСУ

Суд в Курске арестовал россиянку по подозрению в госизмене
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд арестовал россиянку за попытку совершения госизмены
Суд арестовал россиянку за попытку совершения госизмены Фото:

Суд в Курске арестовал россиянку по подозрению в госимзене после задержания в непосредственной близости от позиций ВСУ. Об этом сообщается в материалах суда, оказавшихся в распоряжении журналистов. По данным следствия, россиянка находилась всего в 100 метрах от линии соприкосновения, где была обнаружена и задержана российскими военными.

«По данным следствия, россиянка еще в июле 2023 года в интернете познакомилась с военнослужащим ВСУ. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против РФ, девушка дала свое согласие», — отмечается в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. По итогу россиянка была задержана российскими военными в 100 метрах от позиций ВСУ. Ее обнаружили при помощи разведывательного беспилотника.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела о покушении на государственную измену и попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Сейчас подозреваемая находится в следственном изоляторе. В ходе расследования также проверяется информация о поддельных документах, включая свидетельства о рождении. Расследование продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Курске арестовал россиянку по подозрению в госимзене после задержания в непосредственной близости от позиций ВСУ. Об этом сообщается в материалах суда, оказавшихся в распоряжении журналистов. По данным следствия, россиянка находилась всего в 100 метрах от линии соприкосновения, где была обнаружена и задержана российскими военными. «По данным следствия, россиянка еще в июле 2023 года в интернете познакомилась с военнослужащим ВСУ. Мужчина предложил ей вступить в одно из украинских вооруженных формирований и принимать участие в боевых действиях против РФ, девушка дала свое согласие», — отмечается в материалах дела, которые имеются в распоряжении РИА Новости. По итогу россиянка была задержана российскими военными в 100 метрах от позиций ВСУ. Ее обнаружили при помощи разведывательного беспилотника. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела о покушении на государственную измену и попытке незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Сейчас подозреваемая находится в следственном изоляторе. В ходе расследования также проверяется информация о поддельных документах, включая свидетельства о рождении. Расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...