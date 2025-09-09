Пермский концерт оперной дивы Надежды Павловой покажут онлайн

Пермская опера открывает концертный сезон
Пермский театр оперы и балета открывает концертный сезон сочинениями Моцарта. Солисткой выступит Надежда Павлова. Увидеть шоу сможет каждый, так как его будут транслировать онлайн, рассказали URA.RU в театре.
«10 сентября в прямом эфире мы покажем открытие концертного сезона. Сопрано Надежда Павлова и пианист Павел Домбровский вместе с оркестром во главе с Владимиром Ткаченко исполнят сочинения Моцарта», — сообщили в Пермской опере.
Трансляция начнется в 19:00. Она доступна на YouTube, RuTube и в соцсети «ВКонтакте».
