09 сентября 2025

Названа причина обрушения в доме в Свердловской области

Обрушение в подъезде дома в Кушве случилось из-за протечки кровли
© Служба новостей «URA.RU»
Дом находился на самоуправлении жильцов (архивное фото)
Дом находился на самоуправлении жильцов (архивное фото) Фото:

Обрушение в подъезде жилого дома в Кушве (Свердловская область) могло случиться из-за протечки кровли и намокания перекрытия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Обследование специализированной организацией на предмет устойчивости конструкций дома не проводилось, аварийным дом не признавался. Обрушение могло произойти в результате протечки кровли и намокания перекрытия», — сказали в ведомстве.

По факту инцидента следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Оно находится на контроле у прокуратуры города, организована проверка. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили правоохранители.

ЧП произошло в двухэтажном доме по улице Рабочей, 66, никто не пострадал. По словам местных, в доме давно не было ремонта, а жильцы самостоятельно чинили крышу. Мэр Кушвы Михаил Слепухин пояснил URA.RU, что дом аварийным не признан. Он находился на самоуправлении.

