Названа причина обрушения в доме в Свердловской области

Обрушение в подъезде жилого дома в Кушве (Свердловская область) могло случиться из-за протечки кровли и намокания перекрытия. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«Обследование специализированной организацией на предмет устойчивости конструкций дома не проводилось, аварийным дом не признавался. Обрушение могло произойти в результате протечки кровли и намокания перекрытия», — сказали в ведомстве.
По факту инцидента следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Оно находится на контроле у прокуратуры города, организована проверка. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили правоохранители.
ЧП произошло в двухэтажном доме по улице Рабочей, 66, никто не пострадал. По словам местных, в доме давно не было ремонта, а жильцы самостоятельно чинили крышу. Мэр Кушвы Михаил Слепухин пояснил URA.RU, что дом аварийным не признан. Он находился на самоуправлении.
