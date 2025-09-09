В ХМАО появился новый лотерейный миллионер

Житель Югры стал обладателем крупного приза в лотерее. Он выиграл 2,82 миллиона рублей, сообщили агентству URA.RU организаторы розыгрыша.
«9 сентября был разыгран суперприз в размере 2 671 985 рублей. Победителем стал житель Ханты-Мансийского автономного округа. Благодаря тому, что он отметил все дополнительные числа во втором игровом поле билета, выигрыш увеличился еще на 150 тысяч рублей и составил 2 821 985 рублей», — уточнили организаторы лотереи.
Известно, что счастливчик купил билет за 600 рублей на три тиража подряд. Он пока не обратился за выигрышем, и возможно, о своем везении еще не знает.
Ранее URA.RU писало, что житель Югры стал обладателем суперприза в размере более 35 миллионов рублей. Победитель пока не обратился за выигрышем.
