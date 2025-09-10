Польский генштаб заявил об уничтожении всех неопознанных дронов в небе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военные продолжают работу по поиску и установлению мест падения дронов
Военные продолжают работу по поиску и установлению мест падения дронов Фото:

Генштаб Польши объявил об уничтожении всех неопознанных беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщили в оперативном командовании.

«Операция польской и союзной авиации, связанная с нарушениями польского воздушного пространства, завершена», — говорится в сообщении оперативного командования в соцсети Х. Военные продолжают работу по поиску и установлению мест возможного падения уничтоженных дронов.

В операции принимали участие представители воздушного командования НАТО, а также Королевские военно-воздушные силы Нидерландов. Именно истребители F-35 из состава ВВС Нидерландов в эту ночь обеспечивали патрулирование и поддерживали действия польских военных. Польские власти выразили благодарность союзникам за поддержку.

Ранее сообщалось, что в Польше временно приостановлена работа аэропортов в Варшаве и Жешуве из-за появления неопознанных летательных аппаратов в воздушном пространстве страны. Ограничения коснулись четырех воздушных гаваней, включая варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена и международный аэропорт Жешув-Ясенка. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт проникновения беспилотников на территорию страны. Объекты, идентифицированные как дроны, пересекли границу ночью, когда на территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генштаб Польши объявил об уничтожении всех неопознанных беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщили в оперативном командовании. «Операция польской и союзной авиации, связанная с нарушениями польского воздушного пространства, завершена», — говорится в сообщении оперативного командования в соцсети Х. Военные продолжают работу по поиску и установлению мест возможного падения уничтоженных дронов. В операции принимали участие представители воздушного командования НАТО, а также Королевские военно-воздушные силы Нидерландов. Именно истребители F-35 из состава ВВС Нидерландов в эту ночь обеспечивали патрулирование и поддерживали действия польских военных. Польские власти выразили благодарность союзникам за поддержку. Ранее сообщалось, что в Польше временно приостановлена работа аэропортов в Варшаве и Жешуве из-за появления неопознанных летательных аппаратов в воздушном пространстве страны. Ограничения коснулись четырех воздушных гаваней, включая варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена и международный аэропорт Жешув-Ясенка. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт проникновения беспилотников на территорию страны. Объекты, идентифицированные как дроны, пересекли границу ночью, когда на территории Украины была объявлена воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...