Польский генштаб заявил об уничтожении всех неопознанных дронов в небе

Генштаб Польши объявил об уничтожении всех неопознанных беспилотников, которые нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщили в оперативном командовании.
«Операция польской и союзной авиации, связанная с нарушениями польского воздушного пространства, завершена», — говорится в сообщении оперативного командования в соцсети Х. Военные продолжают работу по поиску и установлению мест возможного падения уничтоженных дронов.
В операции принимали участие представители воздушного командования НАТО, а также Королевские военно-воздушные силы Нидерландов. Именно истребители F-35 из состава ВВС Нидерландов в эту ночь обеспечивали патрулирование и поддерживали действия польских военных. Польские власти выразили благодарность союзникам за поддержку.
Ранее сообщалось, что в Польше временно приостановлена работа аэропортов в Варшаве и Жешуве из-за появления неопознанных летательных аппаратов в воздушном пространстве страны. Ограничения коснулись четырех воздушных гаваней, включая варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена и международный аэропорт Жешув-Ясенка. Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт проникновения беспилотников на территорию страны. Объекты, идентифицированные как дроны, пересекли границу ночью, когда на территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.