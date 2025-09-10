Вторжения БПЛА, экстренный созыв министров и закрытые аэропорты: что происходит в Польше к этому часу

В Польше временно не работают аэропорты в Варшаве и Жешуве в связи с проникновением в воздушное пространство неопознанных летательных аппаратов. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), ограничения наложили на четыре аэропорта, в том числе варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена, а также международный аэропорт Жешув-Ясенка.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил факт вторжения беспилотников. Оперативное командование польской армии утверждает, что объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы ночью, когда на Украине была объявлена воздушная тревога. В ответ, по словам Туска, армия страны предприняла необходимые меры для устранения угрозы. Кроме того, премьер созвал экстренное заседание Совета министров по этому поводу. Все подробности происходящего в Варшаве к текущему моменту — в материале URA.RU.
Заявление Дональда Туска
Премьер-министр Польши получил доклад от оперативного командующего Вооруженными силами о ликвидации беспилотных аппаратов, незаконно пересекших нашу воздушную границу и представлявших опасность. Вооруженные силы государства предприняли необходимые шаги для устранения возникшей угрозы. Операция продолжается. Также Туск проинформировал генсекретаря НАТО Марка Рютте о сложившейся ситуации и мерах, предпринятых страной.
«Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, которые мы приняли в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы находимся в постоянном контакте», — написал Туск в социальной сети X.
В правительстве подчеркнули, что в результате произошедшего никто не пострадал, а разрушения на территории страны отсутствуют. Вооруженные силы продолжают патрулирование границ с целью предотвращения возможных повторных инцидентов. По информации оперативного командования, беспилотники были уничтожены, в настоящее время ведется поиск обломков сбитых аппаратов.
Кроме того, Дональд Туск инициировал внеочередное заседание Совета министров в связи с инцидентом. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка.
«Премьер-министр Дональд Туск проводит встречу с министрами, ответственными за государственную безопасность. Премьер-министр созвал экстренное заседание Совета министров на 08.00 (09.00 мск)», — сообщил Шлапка в соцсети X.
Закрытие аэропортов
Аэропорты в Варшаве и Жешуве временно прекратили свою работу после того, как в воздушном пространстве Польши были зафиксированы БПЛА. Агентство Reuters, ссылаясь на данные Федерального управления гражданской авиации США (FAA), пишет, что сейчас проводится операция по обнаружению и нейтрализации данных объектов.
В диспетчерской службе варшавского района полетной информации пояснили, что аэропорт имени Фредерика Шопена был закрыт на несколько часов из-за зафиксированной «незапланированной военной активности». Как уточнили в службе, ограничительные меры введены ориентировочно до 08:30 по московскому времени. При этом источник агентства воздержался от раскрытия подробностей о причинах введенных ограничений.
В то же время транзитные рейсы, пролегающие через воздушное пространство Польши на высотах свыше семи тысяч метров, обслуживаются в штатном режиме. Об этом сообщили в диспетчерской службе.
Также по схожей причине введены ограничения в воздушной гавани Люблина. Как сообщили в диспетчерской службе, даже после планируемого возобновления работы — ориентировочно в 09:30 мск — ряд ограничений на прием и отправку рейсов, возможно, будет действовать до вечера. Подробности относительно причин введения подобных ограничительных мер не раскрыты. По данным СМИ, в аэропорту Модлина прием и отправка рейсов также временно приостановлены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.