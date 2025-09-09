09 сентября 2025

На берегу Черного моря в Крыму челябинский застройщик построит крупный ЖК комфорт-класса. Фото

На берегу Черного моря в Крыму челябинский застройщик построит крупный ЖК
Всего на берегу Черного моря построят 11 среднеэтажных домов
Челябинский застройщик ООО «Белый город» строит ЖК комфорт-класса в Керчи. Жилые среднеэтажные дома возведут на улице Колхозной. Второй этап строительства  одобрила экспертная организация ООО «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.

«Второй этап строительства жилого комплекса в Крыму, в Керчи, на улице Колхозной. Проект 9 сентября одобрила экспертная организация ООО „Пируэт“», — сообщается на сайте.

Сейчас завершается строительство первой очереди жилого комплекса. Согласно данным кадастровой карты, общая площадь земли под застройку — 41 449, общая жилая площадь комплекса — 34 500 квадратных метров. Кадастровая стоимость земельного участка под застройку — 105 587 000 рублей.

Всего девелопер возведет 11 малоэтажных домов, в которых 1 230 квадратных метров отведут под коммерческую недвижимость. Жилые четырехэтажные дома возведут из монолитного кирпича. Общая жилая площадь домов — от 1,5 до 3 тысяч квадратных метров. Квартиры будут сдавать в черновой отделке. Придомовую территорию благоустроят — там сделают детские и спортивные площадки.

Проект второго этапа строительства одобрен 9 сентября 2025 года
Проект второго этапа строительства одобрен 9 сентября 2025 года
