09 сентября 2025

В ХМАО нашли необычный гриб из Красной книги, похожий на морской коралл. Фото

В ХМАО нашли редкий краснокнижный гриб, похожий на коралл
В ХМАО нашли редкий краснокнижный гриб, похожий на коралл Фото:

В природном парке «Кондинские озера» в ХМАО обнаружен редкий гриб, занесенный в Красную книгу, — ежовик коралловидный, известный также как гериций коралловидный. Он похож на морской коралл, сообщил Природнадзор Югры.

«Впервые на территории природного парка „Кондинские озера“ найден редкий представитель грибного царства — ежовик коралловидный. Несколько крупных плодовых тел этого необычного гриба были обнаружены на поваленной березе», — уточняется в сообщении.

Редкий гриб отличается необычной формой, напоминающей морской коралл. Этот вид внесен в Красную книгу ХМАО и аналогичную документацию других регионов России. Эксперты подчеркивают, что он нуждается в особой защите и внимании в дикой природе.

Ранее URA.RU писало, что в ботаническом саду Сургута (ХМАО) расцвели редкие виды растений, занесенные в Красную книгу. Для того чтобы вырастить данный цветок из семян, необходимо не менее семи лет.

