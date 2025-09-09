В природном парке «Кондинские озера» в ХМАО обнаружен редкий гриб, занесенный в Красную книгу, — ежовик коралловидный, известный также как гериций коралловидный. Он похож на морской коралл, сообщил Природнадзор Югры.
«Впервые на территории природного парка „Кондинские озера“ найден редкий представитель грибного царства — ежовик коралловидный. Несколько крупных плодовых тел этого необычного гриба были обнаружены на поваленной березе», — уточняется в сообщении.
Редкий гриб отличается необычной формой, напоминающей морской коралл. Этот вид внесен в Красную книгу ХМАО и аналогичную документацию других регионов России. Эксперты подчеркивают, что он нуждается в особой защите и внимании в дикой природе.
Ранее URA.RU писало, что в ботаническом саду Сургута (ХМАО) расцвели редкие виды растений, занесенные в Красную книгу. Для того чтобы вырастить данный цветок из семян, необходимо не менее семи лет.
