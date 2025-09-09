В аэропорту Екатеринбурга силовики скрутили пассажира

В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики задержали пьяного 55-летнего пассажира, срывавшего рейс во время посадки. Мужчина устроил скандал и разборки с бортпроводниками, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Бортпроводники заметили, что пассажир имеет признаки опьянения, и сделали ему замечание. В ответ екатеринбуржец начал возмущаться и выражаться нецензурной бранью. В результате противоправных действий мужчины представители авиакомпании отказали пассажиру в посадке и перелете», — пояснили в ведомстве.
Мужчина собирался улететь в Минеральные Воды, однако к борту вызвали сотрудников транспортной полиции, которые доставили его в дежурную часть. Дебошир отказался от прохождения освидетельствования. На него завели административное дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначили штраф.
