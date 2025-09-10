В России появился новый эффективный способ борьбы с мошенниками

С 1 сентября 2025 года в России вступила в силу новая норма федерального закона, позволяющая гражданам для подтверждения финансовых операций назначать доверенное лицо — так называемую «вторую руку». Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«С 1 сентября вступила в силу норма федерального закона, которая позволяет гражданам определять человека для подтверждения финансовых операций по вкладам, переводам, при получении наличных — „вторую руку“. Мера направлена на защиту людей от совершения необдуманных действий в тот момент, когда они могут находиться под влиянием мошенников», — написал Володин в мессенджере Max.
Чтобы воспользоваться сервисом «второй руки», клиенту необходимо обратиться в свой банк и назначить уполномоченное лицо для дополнительного подтверждения операций. В банке можно самостоятельно определить критерии операций, которые потребуют согласования: их вид, минимальный порог суммы, переводы на новые реквизиты или оплата дорогостоящих товаров и услуг. Если операция подпадает под заданные параметры, доверенному лицу поступает уведомление: оно может одобрить или отклонить транзакцию в течение 12 часов. Банки уже начали информировать клиентов о новой возможности и порядке ее подключения.
Ранее, с 1 сентября 2025 года, в России также начали действовать новые правила банковской безопасности, позволяющие кредитным организациям блокировать подозрительные операции с наличными. Эти меры предусматривают ограничение на снятие крупных сумм.
