Володин объяснил детали законов, вступающих в силу в сентябре

В России с 1 сентября вступает в силу ряд новых законов — ужесточение регулирования в отношении иноагентов, ограничение деятельности запрещенных в стране информационных ресурсов и другие. О новых законодательных инициативах сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как ранее он писал в мессенджере Мах, правовые нормы предусматривают значительные штрафы за соответствующие правонарушения: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. К ответственности будут привлекаться и те, кто совершил нарушение, находясь за пределами РФ.
«Законы, вступающие в силу в сентябре (часть вторая). Усиливаются меры в отношении иноагентов и запрещенных в нашей стране информационных ресурсов. В частности, за неисполнение иностранными агентами требований Минюста повышается ответственность», — написал Володин в своем канале в мессенджере Max.
Он также разъяснил, что иноагенты теперь полностью отстраняются от любой образовательной и просветительской деятельности, вне зависимости от возраста обучающихся и слушателей. Кроме того, вводится запрет на размещение рекламы на нежелательных интернет-ресурсах и площадках с ограниченным доступом на территории страны. Ответственность за несоблюдение этих требований понесут как рекламодатели, так и распространители рекламы.
Отдельно спикер Госдумы отметил введение ответственности за умышленный поиск и получение доступа к материалам экстремистского характера из специального перечня, в том числе с использованием VPN-сервисов. За подобные действия предусмотрен административный штраф в размере трех-пяти тысяч рублей. С сентября также начнут действовать положения, направленные на защиту детей от потребления потенциально опасных газосодержащих товаров. За продажу несовершеннолетним зажигалок и баллончиков для их заправки предусмотрены штрафы до двух миллионов рублей. По мнению Вячеслава Володина, эти меры необходимы для предотвращения необдуманных поступков со стороны подростков, способных повлечь тяжелые последствия.
Новые законы коснутся и системы повышения квалификации педагогов: учителя смогут проходить обучение и переподготовку исключительно в государственных или муниципальных учреждениях. Это будет способствовать повышению профессионального уровня работников образования и качества учебного процесса в целом, что влияет на развитие экономики и будущее России. Кроме того, расширяется возможность поступления в вузы для выпускников колледжей — они смогут быть зачислены по результатам внутренних экзаменов без сдачи ЕГЭ, если планируют продолжить обучение по схожему профилю. Определять соответствие профилей программ среднего и высшего профессионального образования будет само учебное заведение.
Помимо этого, увеличится размер пособия по беременности и родам для женщин, обучающихся очно в вузах, образовательных организациях дополнительного профобразования и научных учреждениях. Размер выплаты будет определяться исходя из 100% прожиточного минимума трудоспособного населения региона проживания женщины вне зависимости от получения стипендии. Средний размер пособия составит 90 202 рубля, отметил Вячеслав Володин.
В России вступят в силу и обновленные нормы законодательства, предусматривающие усиление защиты граждан от мошеннических действий, введение запрета на навязывание платных услуг, а также ужесточение контроля в отношении мигрантов, передает «Царьград». Спикер ГД сообщил, что, например, для противодействия мошенникам при оформлении кредитов будет введен так называемый «период охлаждения» — проведение финансовых операций будет приостановлено. Гражданам предоставляется возможность назначать доверенных лиц для подтверждения переводов и снятия наличных средств со счетов. В числе еще одних нововведений — оформление через МФЦ запрета на получение кредитов, что позволит защитить граждан от несанкционированных займов на их имя. Также будут усилены меры по противодействию выводу похищенных средств посредством телефонов, сообщили в «Ридус».
Также будет ужесточен контроль за миграционными процессами: увеличиваются существующие и вводятся новые пошлины для иностранных граждан в России, пишет RT. Также в Москве и области стартует эксперимент по обязательной регистрации мигрантов по месту пребывания, проведению дактилоскопии, биометрической фотосъемки, а также мониторинга местоположения мобильных устройств через специальное приложение. Помимо прочего, вводится запрет на навязывание гражданам платных дополнительных услуг и работ, передает MK.RU.
