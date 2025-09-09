В Челябинске толпа подростков избила сверстника: участники нападения установлены

В Ленинском районе Челябинска толпа подростков избила 16-летнего парня. Нападение произошло якобы из-за денежного долга. Предварительно, участники происшествия установлены, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по городу.
«Сообщение зарегистрировано в ОП „Ленинский“ УМВД по Челябинску. Проводится проверка: пострадавшему выдано направление для прохождения медосвидетельствования. Предварительно, участники происшествия установлены. Сейчас сотрудники полиции проводят мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе полиции города.
Мать подростка рассказала «74.ру» о его состоянии. По ее словам, у сына сотрясение мозга, повреждения зубов, сквозная рана нижней губы. По словам женщины, банда подростков длительное время терроризирует школьников района.
