Временный поверенный в делах РФ Ордаш вызван в МИД Польши

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш вызван в МИД Польши. Поводом стали заявления о сбитых над территорией Польши беспилотниках, которые, по утверждению официальных лиц, могли быть российского происхождения.
«Меня пригласили в МИД сегодня в 12:00 (13:00 мск)», — рассказал Ордаш РИА Новости. По его словам, ранее польская сторона не предоставляла никаких доказательств российского происхождения сбитых дронов. Он также выразил сомнение в том, что какие-либо доказательства будут представлены и на этот раз.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над страной были сбиты дроны, представлявшие опасность. По его словам, есть основания считать, что эти БПЛА были «российскими». Позднее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что речь идет о более чем десяти сбитых беспилотниках.
