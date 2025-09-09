В центре Челябинска установили двухметровую зеркальную скульптуру верблюда — символа региона. Арт-объект из нержавеющей стали разместили на пересечении улиц Воровского и Красной в преддверии празднования Дня города, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Скульптура установлена ко Дню города по инициативе администрации Центрального района. Завтра будет сделана отсыпка мраморной крошкой вокруг фигуры», — уточнили в мэрии.
Новый арт-объект станет постоянным элементом городской среды. Благоустройство вокруг скульптуры завершится в ближайшие дни.
Подобная статуя в виде верблюда также установлена на пешеходной улице Кировка возле ресторана «Журавлина». Более новая скульптура появилась в 2015 году напротив театра драмы имени Наума Орлова.
В 2025 году Челябинску исполняется 289 лет. В официальный день рождения города — 13 сентября пройдут главные мероприятия. В программе: фестиваль транспорта, караоке-фестиваль, выставки, интерактивы и другие события. Хедлайнерами главного концерта станут Дмитрий Певцов, Валерия и группа «Братья Грим». Вечер завершится салютом. О том, что еще ждет жителей и гостей Челябинска на День города — в сюжете URA.RU.
