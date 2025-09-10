Китайские компании вливают более миллиарда рублей на рекламу VK

Китайские компании увеличили расходы на рекламу в VK почти на четверть за первое полугодие 2025 года. Общий объем инвестиций достиг 1,2 млрд рублей, что на 22% выше аналогичного периода прошлого года. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе VK. Китайские фирмы лидируют по объему маркетинговых вложений среди иностранных бизнесов в России.
«По итогам первого полугодия мы отмечаем рост интереса к инструментарию VK Рекламы у китайских рекламодателей. Бюджеты стабильно растут и поквартально — во втором квартале прирост на 24% год к году, и в целом за полугодие. Азиатские рекламодатели отдают предпочтение таким категориям, как игры — 88% всех кампаний в первом полугодии, отдых и развлечения — 9%, электронная коммерция — 2%», — уточнила Совик URA.RU.
Тем не менее в компании отметили, что дальнейший рост рекламы со стороны китайских брендов может быть ограничен. Основная причина — проблемы в автомобильном сегменте, который ранее активно инвестировал в продвижение. Сейчас производители из КНР пересматривают свои бюджеты из-за изменений рынка и увеличенной конкуренции.
Кроме того, по данным VK Рекламы, турецкие компании за шесть месяцев также увеличили бюджеты на продвижение в России на 60% по сравнению с прошлым годом. Кипрские рекламодатели также нарастили расходы на 43%, сконцентрировавшись на играх (60%), развлечениях (12%) и e-commerce (11%).
В целом, по итогам первого полугодия 2025 года общий объем инвестиций рекламодателей в продвижение на платформе VK Реклама вырос на 31% год к году и превысил 26 млрд рублей. Наиболее заметная динамика отмечена в категориях игр (+79%), отдыха и развлечений (+55%), медицины и здоровья (+51%). Сфера электронной коммерции показала рост бюджетов на продвижение на 46,8%.
Рост активности китайских рекламодателей в VK совпадает с увеличением присутствия китайских компаний в России: за последние три года их число превысило 9000, а выручка от деятельности выросла в 2,5 раза в 2024 году по сравнению с 2023-м. Наибольшее количество таких фирм работает в электронной коммерции, оптовой торговле и автомобильной промышленности, что отражается и в структуре рекламных вложений на платформе.
